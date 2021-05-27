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В России     27.05.2021 09:41

В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов

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Теги:  бизнес-омбудсмен  доклад  самогон  самогонные аппараты 

27 мая. Mossovetinfo.ru — Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова предложил запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад президенту о состоянии российского рынка подакцизных товаров.

По мнению автора доклада Игоря Косарева (общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров), продажу самогонных аппаратов необходимо жестко регулировать.

В докладе отмечается, что в 2020 году спрос на самогонные аппараты вырос на треть, по сравнению с 2019 годом.

В докладе отмечается, что кустарно произведенный самогон часто производится не для потребления, а для продажи. Кроме того, качество такой продукции никак не отслеживается, показатели вредных веществ в самогоне регулярно многократно все установленные нормы.


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Теги: 
бизнес-омбудсмен  доклад  самогон  самогонные аппараты 

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