16 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено более 6,6 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За прошедшие сути было проведено 242 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остается 259 тысяч человек.



На 16 мая в России зафиксировано 272 043 случая заболевания во всех 85 регионах России. От коронавируса вылечились 63 166 человек, умерли - 2 537 человек.