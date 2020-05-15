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В России     16.05.2020 12:23

В России проведено более 6,6 миллиона тестов на коронавирус

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  тестирование  статистика 

16 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено более 6,6 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За прошедшие сути было проведено 242 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остается 259 тысяч человек.

На 16 мая в России зафиксировано 272 043 случая заболевания во всех 85 регионах России. От коронавируса вылечились 63 166 человек, умерли - 2 537 человек.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  тестирование  статистика 

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