Другие материалы
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В России
16.05.2020, 12:23
В России проведено более 6,6 миллиона тестов на коронавирус
16 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено более 6,6 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За прошедшие сути было проведено 242 тысячи тестов. Под медицинс...
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В России
16.05.2020, 10:35
В России за сутки выявлено более девяти тысяч случаев коронавируса
16 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего зафиксировано 272 043 случая заболевания во всех 85 рег...
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В России
15.05.2020, 16:06
В России стабилизировался прирост числа заразившихся коронавирусом - Скворцова
15 мая. Mossovetinfo.ru – Прирост числа заразившихся коронавирусом в России стабилизировался, сообщила на пресс-конференции глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворц...