21 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено более 7,8 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За прошедшие сутки в стране было проведено 262 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остается 277 тысяч человек.