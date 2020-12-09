Другие материалы
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В России
10.12.2020, 09:29
В России проведено более 81 миллиона тестов на коронавирус - Роспотребнадзор
10 декабря. Mossovetinfo.ru - БС начала пандемии коронавируса в России проведено более 81 миллиона тестов на наличие заболевания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За прошедшие сутки в...
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В России
09.12.2020, 16:03
С 1 января жителям частных домов запретят разжигать костры на своих участках
9 декабря. Mossovetinfo.ru - С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые противопожарные правила, согласно которым жителям частных домов запретят разжигать на своих участках костры и сжигат...
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В России
09.12.2020, 15:20
Минздрав отложил до 2022 года введение новых правил медосвидетельствования водителей
9 декабря. Mossovetinfo.ru - Минздрав решил еще на год продлить действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года, введение новых правил вновь предлагается отложи...