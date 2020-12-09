10 декабря. Mossovetinfo.ru - БС начала пандемии коронавируса в России проведено более 81 миллиона тестов на наличие заболевания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За прошедшие сутки в России было проведено 499 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 545 704 человека.



Ранее Роспотребнадзор спрогнозировал два варианта развития ситуации с коронавирусом в январе.