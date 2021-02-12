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В России     12.02.2021 14:58

В России разработали технологию создания вакцин от разных штаммов COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  технолгии  разработки 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – В НИЦ имени Гамалеи создали технологию быстрой разработки вакцин от разных штаммов COVID-19, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор центра Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, новая технология позволяет создавать вакцины, в которые будут входит антигены сразу для нескольких штаммов коронавируса.

Также глава НИЦ имени Гамалеи рассказал, что разработка находится в «продвинутой» стадии и уже 15 февраля о ней будет доложено министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  технолгии  разработки 

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