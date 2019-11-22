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В России     22.11.2019 14:04

В России разработают минимальный стандарт благоустройства городов

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Теги:  города  комфорт  инфраструктура  стандарты 

22 ноября. Mossovetinfo.ru – Минимальный стандарт благоустройства городов планируется создать в России, заявил вице-премьер Виталий Мутко на встрече с лидерами городских сообществ в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), сообщает «Интерфакс».

По словам Мутко, минимальный стандарт благоустройства будет определять минимальную инфраструктуру, необходимую для комфортной жизни. В каждом городе должны быть такие объекты как гостиницы в центре города, общественные пространства, станция скорой помощи, основная магистраль и так далее.

Вице-премьер напомнил, что в результате исследования Индекса качества городской среды, только 23% российских городов признаны комфортными.

Индекс качества городской среды был впервые представлен в России 1 ноября. Если город набирает больше 180 баллов, он признается городом с благоприятной средой, если меньше – городом с неблагоприятной средой. Средний бал по стране составил 163. Среди лидеров по Индексу качества городской среды Москва (276 баллов), Санкт-Петербург (238) и Екатеринбург (191).

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», к концу 2024 года средний показатель индекса в России должен составить 212 баллов.


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Теги: 
города  комфорт  инфраструктура  стандарты 

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