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В России     26.11.2020 15:53

В России разработают нормативы обращения школьников с гаджетами

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Теги:  Минпросвещения  гаджеты  школьники  нормативы  здоровье 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Минпросвещения разработает нормативы использования гаджетов для школьников, сообщает telegram-канал портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минпросвещения.

Нормативы будут разработаны для того, чтобы исключить негативное влияние технологий на здоровье детей.

При этом, в министерстве отметили, что внедряемая в России Цифровая образовательная среда (ЦОС) позволяет школьникам постоянно принимать участие в образовательном процессе. В том числе в случае, если из-за длительной болезни или по другим причинам, ребенок не может посещать школу.

Кроме того, ЦОС позволяет школьникам получить доступ к образовательному контенту в цифровых библиотеках или создать собственное «электронное портфолио», в котором можно будет отметить свои победы на различных олимпиадах и конкурсах. В дальнейшем такое портфолио может помочь при приеме в ВУЗ или поступлении на работу.


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Теги: 
Минпросвещения  гаджеты  школьники  нормативы  здоровье 

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