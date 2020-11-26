26 ноября. Mossovetinfo.ru – Минпросвещения разработает нормативы использования гаджетов для школьников, сообщает telegram-канал портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минпросвещения.



Нормативы будут разработаны для того, чтобы исключить негативное влияние технологий на здоровье детей.



При этом, в министерстве отметили, что внедряемая в России Цифровая образовательная среда (ЦОС) позволяет школьникам постоянно принимать участие в образовательном процессе. В том числе в случае, если из-за длительной болезни или по другим причинам, ребенок не может посещать школу.



Кроме того, ЦОС позволяет школьникам получить доступ к образовательному контенту в цифровых библиотеках или создать собственное «электронное портфолио», в котором можно будет отметить свои победы на различных олимпиадах и конкурсах. В дальнейшем такое портфолио может помочь при приеме в ВУЗ или поступлении на работу.