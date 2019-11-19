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В России     19.11.2019 08:56

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

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Теги:  автомобильные номера 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – МВД РФ и Минэкономики страны согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеров, сообщает «Коммерсантъ».

Все автомобильные номера будут поделены на обычные и «красивые» (с совпадающими цифрами, буквами и так далее). Конкретные принципы формирования «красивых» номеров будут разработаны позже.

Чтобы получить «красивый» номер необходимо будет заполнить заявление на портале госуслуг при регистрации автомобиля. В заявлении необходимо будет указать желаемое сочетание цифр и букв, и, если номер не занят – забронировать его. После этого его можно будет купить, уплатив повышенную госпошлину (размер повышенной госпошлины будет определен Минэкономразвития позже). Выкупить забронированный номер необходимо будет в течение суток.

Кроме того, «красивый» номер можно будет выбрать из специальной базы, а регионам позволят продавать некоторые номера определенных серий через аукционы.

Перепродать машину с «красивым» номером можно будет только повторно уплатив специальную повышенную госпошлину.


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Теги: 
автомобильные номера 

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