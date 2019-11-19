19 ноября. Mossovetinfo.ru – МВД РФ и Минэкономики страны согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеров, сообщает «Коммерсантъ».



Все автомобильные номера будут поделены на обычные и «красивые» (с совпадающими цифрами, буквами и так далее). Конкретные принципы формирования «красивых» номеров будут разработаны позже.



Чтобы получить «красивый» номер необходимо будет заполнить заявление на портале госуслуг при регистрации автомобиля. В заявлении необходимо будет указать желаемое сочетание цифр и букв, и, если номер не занят – забронировать его. После этого его можно будет купить, уплатив повышенную госпошлину (размер повышенной госпошлины будет определен Минэкономразвития позже). Выкупить забронированный номер необходимо будет в течение суток.



Кроме того, «красивый» номер можно будет выбрать из специальной базы, а регионам позволят продавать некоторые номера определенных серий через аукционы.



Перепродать машину с «красивым» номером можно будет только повторно уплатив специальную повышенную госпошлину.