19 ноября. Mossovetinfo.ru – МВД РФ и Минэкономики страны согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеров, сообщает «Коммерсантъ».
Все автомобильные номера будут поделены на обычные и «красивые» (с совпадающими цифрами, буквами и так далее). Конкретные принципы формирования «красивых» номеров будут разработаны позже.
Чтобы получить «красивый» номер необходимо будет заполнить заявление на портале госуслуг при регистрации автомобиля. В заявлении необходимо будет указать желаемое сочетание цифр и букв, и, если номер не занят – забронировать его. После этого его можно будет купить, уплатив повышенную госпошлину (размер повышенной госпошлины будет определен Минэкономразвития позже). Выкупить забронированный номер необходимо будет в течение суток.
Кроме того, «красивый» номер можно будет выбрать из специальной базы, а регионам позволят продавать некоторые номера определенных серий через аукционы.
Перепродать машину с «красивым» номером можно будет только повторно уплатив специальную повышенную госпошлину.
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