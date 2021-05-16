 
Актуальные темы:
В России     16.05.2021 10:26

В России создадут единую информационную платформу управления данными

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  правительство  госуслуги 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров. Система заработает до конца 2021 года.

Отмечается, что основная задача системы – улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг.  Будет создана платформа, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз.

Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
правительство  госуслуги 

Возврат к списку

Лента новостей

10:26 В России В России создадут единую информационную платформу управления данными

18:06 Общество Метрополитен Москвы уволил около сотни сторонников Навального – профсоюз

10:20 Общество Аномальная жара придет в Москву в ближайшие дни

18:53 Власть Правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств

18:26 Власть Путин: на Украине проводится зачистка политического поля

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru