В России создадут единую информационную платформу управления данными

16 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров. Система заработает до конца 2021 года.



Отмечается, что основная задача системы – улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Будет создана платформа, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз.



Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда