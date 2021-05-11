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В России     11.05.2021 09:15

В России упростили процедуру назначения льгот и пособий

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Теги:  законы  льготы  пособия  социальная поддержка  назначения 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Закон, который позволяет назначать льготы и пособия без заявления граждан-получателей, вступил в силу во вторник, 11 мая, сообщает «Парламентская газета».

Данные о гражданах, которые могут рассчитывать на получение льгот и пособий, чиновники будут получать с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Доступ к ЕГРИССО чиновники получили еще в начале текущего года, однако они не могли использовать эти данные для назначения льгот и пособий без заявления граждан и предоставления ими необходимых сведений. Теперь данные будут поступать напрямую к чиновникам, без запросов и подачи бумажных документов, в электронной форме.

Ранее, в декабре 2020 года в силу вступил закон, согласно которому граждан России обязаны уведомлять о мерах социальной поддержки, которые им полагаются.


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Теги: 
законы  льготы  пособия  социальная поддержка  назначения 

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