9 ноября. Mossovetinfo.ru – 2020 год может стать пятым годом подряд, в котором отмечается естественная убыль населения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Счетной палаты.



По оценкам СП в период с января по июль 2020 года естественная убыль населения выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 316,3 тысячи человек.



В целом по стране, в указанный период число смертей в 1,4 раза превысило число рождений (в 2019 году - в 1,2 раза), а в 41 регионе страны число умерших превысило число родившихся в 1,5 – 2,4 раза.



Всего в первом полугодии 2020 года в России родилось 811,7 тысячи человек (на 5,6% меньше, чем за такой же период в 2019 году). Скончалось за это же время 1 120 000 человек (на 5,1% больше, чем в 2019 году).



При этом, в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 20,6%.



В целом демографическая обстановка в России по мнению СП является неблагоприятной.