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В России     10.10.2020 10:51

В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846

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Теги:  коронавирус 

10 октября. Mossovetinfo.ru – В России установлен новый рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает оперативный штаб, за последнике сутки в стране выявлено 12 846 новых случаев.

Днем ранее в России было зафиксировано рекордное за все время пандемии число случаев коронавируса - 12 126. До этого максимум был зафиксирован 10 мая – 11 956 случаев.

В Москве число новых случаев коронавируса за сутки превысило 4000.


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Теги: 
коронавирус 

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