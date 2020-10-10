10 октября. Mossovetinfo.ru – В России установлен новый рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает оперативный штаб, за последнике сутки в стране выявлено 12 846 новых случаев.



Днем ранее в России было зафиксировано рекордное за все время пандемии число случаев коронавируса - 12 126. До этого максимум был зафиксирован 10 мая – 11 956 случаев.



В Москве число новых случаев коронавируса за сутки превысило 4000.