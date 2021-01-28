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В России     28.01.2021 10:22

В России ужесточили правила продажи табака

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Теги:  табак  табачные изделия  торговля  интернет-магазины 

28 января. Mossovetinfo.ru – С 28 января в России ужесточаются правила продажи табака, соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма были приняты в июле 2020 года, сообщает РИА Новости.

С сегодняшнего дня в России нельзя купить через интернет кальяны и никотинсодержащую продукцию. Запрет распространяется в том числе на стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.

Ранее запрет на продажу в интернете действовал только для табака и табачных изделий. Теперь через интернет можно будет покупать только устройства для потребления никтотинсодержащей продукции. Все остальное можно будет купить только в магазинах и торговых павильонах.

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Теги: 
табак  табачные изделия  торговля  интернет-магазины 

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