Другие материалы
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В России
03.03.2020, 09:08
В России в общей сложности зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом
3 марта. Mossovetinfo.ru – К настоящему моменту в России зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV сообщает Роспотребнадзор. Два случая заболевания были выявлены у гражд...
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В России
02.03.2020, 10:45
Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с празднованием 8 марта
2 марта. Mossovetinfo.ru – Роструд напомнил, что в связи с празднованием 8 марта россиян ожидают длинные выходные, а следующая рабочая неделя будет сокращенной, сообщает РИА Новости со ссылкой на п...
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В России
27.02.2020, 10:36
При отмене тура в Италию, Иран или Южную Корею из-за коронавируса туристы могут требовать возврата средств
27 февраля. Mossovefinfo.ru – Российские туристы, которые отказываются от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана из-за ситуации с коронавирусом, имеют право получить обратно все средства, потраченны...