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В России     03.03.2020 09:08

В России в общей сложности зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  статистика 

3 марта. Mossovetinfo.ru – К настоящему моменту в России зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV сообщает Роспотребнадзор.

Два случая заболевания были выявлены у граждан Китая, оба заболевших еще в середине февраля были выписаны из больниц после излечения. Еще три случая заболевания – это россияне, заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Они эвакуированы и находятся на лечении в Казани.

Последний случай заболевания корнавирусом был выявлен в понедельник, 2 марта, у мужчины, который вернулся с отдыха в Италии. Он госпитализирован в одну из московских больниц.

В Роспотребнадзоре напомнили, что на всех пунктах пропуска через границу проводится усиленный двойной контроль лиц, прибывающих из неблагополучных регионов.


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Карта места

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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  статистика 

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