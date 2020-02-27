3 марта. Mossovetinfo.ru – К настоящему моменту в России зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV сообщает Роспотребнадзор.



Два случая заболевания были выявлены у граждан Китая, оба заболевших еще в середине февраля были выписаны из больниц после излечения. Еще три случая заболевания – это россияне, заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Они эвакуированы и находятся на лечении в Казани.



Последний случай заболевания корнавирусом был выявлен в понедельник, 2 марта, у мужчины, который вернулся с отдыха в Италии. Он госпитализирован в одну из московских больниц.



В Роспотребнадзоре напомнили, что на всех пунктах пропуска через границу проводится усиленный двойной контроль лиц, прибывающих из неблагополучных регионов.