23 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 17 340 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это новый антирекорд по числу заразившихся, предыдущий был установлен 19 октября, когда за сутки коронавирусом заболели 16 319 человек.
Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 11 263 человека из числа ранее заболевших, скончались 283 человека.
Всего с начала пандемии в России было зафиксировано 1 480 646 случаев заражения коронавирусом. Вылечился 1 119 251 человек, скончалось 25 525 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 5 478 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным количеством заболевших с 10 мая.
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