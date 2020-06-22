22 июня. Mossovetinfo.ru – Визовые центры Великобритании с 22 июня постепенно возобновляют работу в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британское посольство в Москве.
Возобновление работы будет поэтапным, чтоб обеспечить безопасность и здоровье посетителей и сотрудников. Записаться чтобы подать заявление на визу можно будет с 29 июня. Посетители обязаны будут использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. На входе всем посетителям будут измерять температуру.
Отмечается, что в первую очередь будут обрабатывать те заявления, обработка которых был приостановлена из-за пандемии коронавируса. Визовая и иммиграционная службы будут стремиться рассматривать заявления в обычные сроки (15 дней при подаче заявления на стандартную визу), однако из-за поэтапного восстановления работы, сроки могут быть увеличены. Оказание услуги Priority Visa Service, которая позволяет ускоренно рассмотреть заявления, временно приостановлена.
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