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В России     22.06.2020 15:50

В России возобновили работу визовые центры Великобритании

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Теги:  визы  Великобритания  визовые центры 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Визовые центры Великобритании с 22 июня постепенно возобновляют работу в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британское посольство в Москве.

Возобновление работы будет поэтапным, чтоб обеспечить безопасность и здоровье посетителей и сотрудников. Записаться чтобы подать заявление на визу можно будет с 29 июня. Посетители обязаны будут использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. На входе всем посетителям будут измерять температуру.

Отмечается, что в первую очередь будут обрабатывать те заявления, обработка которых был приостановлена из-за пандемии коронавируса. Визовая и иммиграционная службы будут стремиться рассматривать заявления в обычные сроки (15 дней при подаче заявления на стандартную визу), однако из-за поэтапного восстановления работы, сроки могут быть увеличены. Оказание услуги Priority Visa Service, которая позволяет ускоренно рассмотреть заявления, временно приостановлена.


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Теги: 
визы  Великобритания  визовые центры 

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