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В России     25.02.2019 16:12

В России возобновят программы поддержки спроса на автомобили

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Теги:  автомобили  госпрограммы  кредитование 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 марта в России возобновят программы поддержки спроса на автомобили «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«С этого года мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», - приводит слова Мантурова официальный сайт Кремля.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены в 2015 году. В рамках программ, банки предоставляли автолюбителям скидку на оплату первоначального взноса по автокредиту в размере 10%. Потерянный доход компенсировался банкам из бюджетных средств. В 2018 году программы были продлены, кроме того, для жителей Дальнего Востока была введена особая льгота – размер скидки по кредиту для них был установлен в 25%.


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Теги: 
автомобили  госпрограммы  кредитование 

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