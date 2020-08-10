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В России     11.08.2020 10:40

В России впервые с конца апреля выявлено менее 5 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки

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Теги:  коронавирус  статистика 

11 августа. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 4 945 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Количество новых случаев заболевания опустилось ниже 5 тысяч человек впервые с 23 апреля, когда было выявлено 4 774 случая заражения за сутки.

В общей сложности за время пандемии в России выявлено 897 599 случаев заражения коронавирусом. Из них 703 175 человек выздоровели, 15 131 человек скончался.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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