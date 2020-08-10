Другие материалы
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В России
11.08.2020, 10:40
В России впервые с конца апреля выявлено менее 5 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки
11 августа. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 4 945 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Количество новых случаев заболевания опустилось ниже...
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В России
11.08.2020, 09:40
Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку
11 августа. Mossovetinfo.ru – Работодатели имеют право перевести сотрудников на удаленный режим работы, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-...
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В России
10.08.2020, 10:08
Российские авиакомпании с 10 августа возобновляют рейсы на турецкие курорты
10 августа. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 10 августа возобновляются рейсы российских авиакомпаний в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. В Анталью регулярные и частные авиарей...