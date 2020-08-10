11 августа. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 4 945 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Количество новых случаев заболевания опустилось ниже 5 тысяч человек впервые с 23 апреля, когда было выявлено 4 774 случая заражения за сутки.



В общей сложности за время пандемии в России выявлено 897 599 случаев заражения коронавирусом. Из них 703 175 человек выздоровели, 15 131 человек скончался.