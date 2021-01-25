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В России     26.01.2021 11:28

В России впервые с начала ноября выявлено менее 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

26 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлен 18 241 случай заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В последний раз менее 19 тысяч случаев заболевания ы России было выявлено 2 ноября, когда за сутки было выявлено 18 648 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки в России от коронавируса вылечились 23 798 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 564 человека.

В Москве за сутки выявлено 2 317 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 5 572 человека, скончались 70 человек.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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