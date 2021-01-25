Другие материалы
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В России
26.01.2021, 11:28
В России впервые с начала ноября выявлено менее 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки
26 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлен 18 241 случай заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб. В последний раз менее 19 тысяч случаев заболевания ы России...
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В России
26.01.2021, 09:24
Разработчик «Новичка» намерен выпустить лекарство от COVID-19
26 января. Mossovetinfo.ru – Разработчик боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса, сообщает РИА Новости. Как рассказал Ринк, новое противо...
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В России
25.01.2021, 11:12
В России впервые с 11 ноября выявлено менее 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки
25 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 19 290 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Менее 20 тысяч заболевших зафиксировано впервые с 11 но...