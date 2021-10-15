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В России     15.10.2021 12:08

В России впервые выявлено более 32 тысяч случаев COVID-19 в сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

15 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России зафиксировано 32 196 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Более 32 тысяч новых случаев заражения за сутки в России выявлено впервые за все время пандемии. Днем ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 31 299 новых случаев заражения коронавирусом.

Также за прошедшие сутки в России вылечились от коронавируса 22 268 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 999 человек, что является новым максимальным показателем суточной смертности от коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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