1 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 марта 2019 года в России вводится обязательная цифровая маркировка табачных изделий.
В рамках эксперимента продажа сигарет с цифровой маркировкой стартовала в России в апреле 2018 года. Производитель наносит на пачку цифровой код, который позволяет проследить путь пачки от производителя до потребителя. Введение цифровой маркировки позволит снизить долю контрафакта на рынке табачных изделий.
Введение цифровой маркировки будет поэтапным. С 1 марта все участники рынка регистрируются в специальной система. С 1 июля 2019 года в России начинают производить сигареты только с цифровой маркировкой, а магазины будут обязаны передавать данные о продаже маркированных сигарет в систему. При этом, до 1 июля 2020 года допускается параллельный оборот табачных изделий с цифровым кодом и без него. С 1 июля 2020 года продажа табачных изделий без цифрового кода в России запрещается.
В настоящее время в системе цифровой маркировки зарегистрировано более 2 тысяч компаний, среди которых как производители, так и крупные оптовые поставщики, и организации торговли.
По мнению производителей, введение обязательной цифровой маркировки не скажется на цене табачных изделий, рост на которые в основном зависит от роста акциза.
09:33 В России В России вводится обязательная цифровая маркировка табачных изделий
09:04 Город (Москва и область) Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в Москве с 1 по 10 марта
08:44 Город (Москва и область) В Москве начали штрафовать за остановку на «вафельной» разметке
08:12 Общество Какая погода будет в Москве 1 марта
07:49 Происшествия Сбой произошел утром 1 марта на салатовой ветке метро
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней
07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»
13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера
12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников
12:19 Власть Путин: времени на раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет