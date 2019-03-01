1 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 марта 2019 года в России вводится обязательная цифровая маркировка табачных изделий.



В рамках эксперимента продажа сигарет с цифровой маркировкой стартовала в России в апреле 2018 года. Производитель наносит на пачку цифровой код, который позволяет проследить путь пачки от производителя до потребителя. Введение цифровой маркировки позволит снизить долю контрафакта на рынке табачных изделий.



Введение цифровой маркировки будет поэтапным. С 1 марта все участники рынка регистрируются в специальной система. С 1 июля 2019 года в России начинают производить сигареты только с цифровой маркировкой, а магазины будут обязаны передавать данные о продаже маркированных сигарет в систему. При этом, до 1 июля 2020 года допускается параллельный оборот табачных изделий с цифровым кодом и без него. С 1 июля 2020 года продажа табачных изделий без цифрового кода в России запрещается.



В настоящее время в системе цифровой маркировки зарегистрировано более 2 тысяч компаний, среди которых как производители, так и крупные оптовые поставщики, и организации торговли.



По мнению производителей, введение обязательной цифровой маркировки не скажется на цене табачных изделий, рост на которые в основном зависит от роста акциза.