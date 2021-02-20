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В России     20.02.2021 16:35

В России выявлен первый случай птичьего гриппа H5N8 у человека

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Теги:  вирусы  птичий грипп  заражение 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – В России выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N8, сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заражение зарегистрировано у семи сотрудников одной из птицефабрик на юге России, на которой в декабре произошла вспышка заболевания гриппа птиц. Открытие сделали ученые новосибирского центра «Вектор».

У всех заразившихся заболевание протекало в легкой форме и дальнейшего развития ситуация не получила.

«Вирус способен передаваться от птиц к человеку, преодолел межвидовой барьер. Но на сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, покажет время», - приводит слова Поповой «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора также отметила, что поскольку вирус был выявлен на ранней стадии, есть время на то, чтобы создать тест-системы для его обнаружения и вакцины для предотвращения заболевания.

Также Попова сообщила, что все данные о заражении человека вирусом птичьего гриппа H5N8 были направленны во Всемирную организацию здравоохранения.

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Теги: 
вирусы  птичий грипп  заражение 

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