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В России     06.05.2020 10:36

В России выявлено более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

6 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в России зафиксировано 165 929 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 21 327 человек. Умерло 1 537 человек.

В Москве подтверждено 85 973 случая заболевания.


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Теги: 
коронавирус 

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