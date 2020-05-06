6 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 165 929 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 21 327 человек. Умерло 1 537 человек.



В Москве подтверждено 85 973 случая заболевания.