15 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусом. Вылечились 58 226 человек. Умерло 2 418 человек.
В Москве подтверждено 135 464 случая заболевания.
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