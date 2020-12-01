1 декабря. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 569 человек, что является максимумом за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.



Предыдущий рекорд по смертности от коронавируса был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки от коронавируса скончалось 524 человека.



Также сообщается, что за сутки в России выявлено 26 402 новых случая заражения коронавирусом. Вылечились 24 763 человека из числа заболевших ранее.



В Москве за сутки выявлено 6 524 новых случая заражения коронавирусом. 6 225 пациентов выздоровели, 76 человек скончались.