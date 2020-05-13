13 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 028 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксирован 242 271 случай заражения коронавирусом. Вылечились 48 003 человека. Умерло 2212 человек.



В Москве подтверждено 126 004 случая заболевания.