22 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 8894 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в стране зафиксировано 326 448 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 99 825 человек, умерли – 3 249 человек.



В Москве подтверждено 158 207 случаев заражения коронавирусом.