25 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки подтверждено 8 946 случаев заболевания в 83 регионах. Всего по стране за все время выявлено 353 427 случаев во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 230 996 человек.



За сутки вылечились 5 499 человек, всего вылечились 118 798 человек. За сутки умерли 92 человека. За весь период скончался 3 633 человек.



В России проведено уже более 8,9 миллиона тестов на коронавирус, за последние сутки проведено 260 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находится 287 тысяч человек.