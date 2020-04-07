7 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 1154 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.



В Москве за прошедшие сутки выявлено 697 новых случаев заражения.