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В России     06.04.2020 10:31

В России за сутки зафиксировано 954 случая заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 954 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

В Москве за прошедшие сутки выявлен 591 новый случай заражения.


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Теги: 
коронавирус 

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