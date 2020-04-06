6 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 954 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.



В Москве за прошедшие сутки выявлен 591 новый случай заражения.