23 января. Mossovetinfo.ru – Почтовый сервис Startmail.com (Нидерланды) с которого осуществлялась регулярная рассылка ложных сообщений о минировании зданий в России, заблокирован на территории РФ, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.



Сообщается, что в период с 28 ноября 2018 года с данного сервиса поступило более тысячи сообщений о минировании судов в 16 регионах России, а также сообщения о минировании 16 тысяч различных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и так далее). Все сообщения оказались ложными.



В соответствии с законодательством на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года данный ресурс заблокирован.