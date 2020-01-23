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В России     23.01.2020 10:58

В России заблокирован почтовый сервис Startmail.com, с которого рассылались ложные сообщения о минировании

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Теги:  ФСБ  терроризм  угроза взрыва  блокировка сайтов 

23 января. Mossovetinfo.ru – Почтовый сервис Startmail.com (Нидерланды) с которого осуществлялась регулярная рассылка ложных сообщений о минировании зданий в России, заблокирован на территории РФ, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.

Сообщается, что в период с 28 ноября 2018 года с данного сервиса поступило более тысячи сообщений о минировании судов в 16 регионах России, а также сообщения о минировании 16 тысяч различных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и так далее). Все сообщения оказались ложными.

В соответствии с законодательством на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года данный ресурс заблокирован.


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Теги: 
ФСБ  терроризм  угроза взрыва  блокировка сайтов 

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