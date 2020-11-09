9 ноября. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. Этом максимальное суточный прирост числа заражений за все время пандемии.
Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 10 722 человека, 256 человек скончались.
Всего с начала пандемии в России выявлено 1 796 132 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 1 335 141 человек, скончались 30 793 человека.
Ранее сообщалось, что в Москве выявлено максимальное число новых случаев заражения коронавирусом за все время пандемии - 6 897.
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