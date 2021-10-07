В России зафиксировано максимальное число новых случаев коронавируса в 2021 году

7 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 27 550 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число выявленных случаев коронавируса за сутки с начала 2021 года. 1 января сообщалось, что за сутки выявлено 27 039 новых случаев заболевания.



Также за последние сутки в России от коронавируса вылечились 20 330 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 924 человека.