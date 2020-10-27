27 октября. Mossovetinfo.ru – В России зафиксировано 16 550 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб.
Выздоровели 12 844 человека, скончались в результате заражения 320 человек. Это максимальное число умерших от коронавруса за сутки с начала пандемии. Предыдущий максимум был установлен 21 октября, когда за сутки от коронавируса скончалось 317 человек.
Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 547 774 случая заражения коронавирусом. 1 158 940 человек выздоровели, 26 589 скончались.
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