27 октября. Mossovetinfo.ru – В России зафиксировано 16 550 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб.



Выздоровели 12 844 человека, скончались в результате заражения 320 человек. Это максимальное число умерших от коронавруса за сутки с начала пандемии. Предыдущий максимум был установлен 21 октября, когда за сутки от коронавируса скончалось 317 человек.



Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 547 774 случая заражения коронавирусом. 1 158 940 человек выздоровели, 26 589 скончались.