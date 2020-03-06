6 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.



Пять случаев заболевания выявлено в Москве, еще один – в Нижнем Новогороде.



Сообщается, что все выявленные случаи заболевания «завезены» из Италии. Состояние всех заболевших удовлетворительное заболевание протекает в легкой форме.



Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 10 человек. Еще в январе в России были выявлены двое граждан Китая, заболевших коронавирусом. В настоящее время они уже вылечились и покинули медицинские учреждения. 2 марта стало известно о том, что коронавирусом заболел россиянин, отдыхавший в Италии. 5 марта коронавирус был обнаружен у гражданина Италии, который прибыл в Россию 29 февраля. Кроме того, трое российских граждан заразились коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии. Из 10 случаев заболевания, шесть зафиксировано в Москве.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в столице коронавируса.



