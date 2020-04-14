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В России     14.04.2020 10:30

В России зафиксировано уже более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 224 летальных исхода, выздоровели 1694 человека.

В Москве за сутки подтверждено 1489 случаев заражения. Всего в столице зафиксировано 13 002 случая заболевания.



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Теги: 
коронавирус 

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