3 августа. Mossovetinfo.ru – С 3 августа в России запрещено пополнять наличными анонимные электронные кошельки, сообщает РИА Новости.



Новые правила связаны с внесением изменений в закон «О национальной платежной системе», согласно которому, пополнять анонимные электронные кошельки теперь можно только через интернет или переводом с банковского счета.



Отмечается, что запрет распространяется на все виды неперсонифицированных кошельков, в том числе на некоторые виды транспортных карт, карт школьников и так далее.



Однако, если транспортные карты в регионе работают на основании закона о приеме платежей у физлиц платежными агентами, проблем с пополнением таких карт наличными возникнуть не должно.