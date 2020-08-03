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В России     03.08.2020 09:55

В России запретили пополнять наличным анонимные электронные кошельки

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Теги:  электронные кошельки  наличные  пополнение 

3 августа. Mossovetinfo.ru – С 3 августа в России запрещено пополнять наличными анонимные электронные кошельки, сообщает РИА Новости.

Новые правила связаны с внесением изменений в закон «О национальной платежной системе», согласно которому, пополнять анонимные электронные кошельки теперь можно только через интернет или переводом с банковского счета.

Отмечается, что запрет распространяется на все виды неперсонифицированных кошельков, в том числе на некоторые виды транспортных карт, карт школьников и так далее.

Однако, если транспортные карты в регионе работают на основании закона о приеме платежей у физлиц платежными агентами, проблем с пополнением таких карт наличными возникнуть не должно.


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Карта места

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Теги: 
электронные кошельки  наличные  пополнение 

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