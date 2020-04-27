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В России     27.04.2020 09:24

В российской армии выявлено почти 900 случаев заболевания коронаиврусом

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Теги:  коронавирус  армия 

27 апреля. Mossovetinfo.ru – Почти 900 случаев заболевания коронавирусом выявлено в российской армии, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе сплошного тестирования, которое проходило в российской армии с марта, заражение коронавиурсом было выявлено у 874 человек. Из них 314 находятся в госпиталях, 175 человек в изоляторах по месту службы, 379 человек находятся на карантине на дому, еще 6 человек – в больницах.

Кроме того, коронавирус был выявлен у 779 курсантов и учеников военных ВУЗов и у 192 учителей и воспитанников довузовских учебных заведений.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая, кроме того, были изменены сроки начала работы призывных комиссий.


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Теги: 
коронавирус  армия 

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