27 апреля. Mossovetinfo.ru – Почти 900 случаев заболевания коронавирусом выявлено в российской армии, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе сплошного тестирования, которое проходило в российской армии с марта, заражение коронавиурсом было выявлено у 874 человек. Из них 314 находятся в госпиталях, 175 человек в изоляторах по месту службы, 379 человек находятся на карантине на дому, еще 6 человек – в больницах.
Кроме того, коронавирус был выявлен у 779 курсантов и учеников военных ВУЗов и у 192 учителей и воспитанников довузовских учебных заведений.
Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая, кроме того, были изменены сроки начала работы призывных комиссий.
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