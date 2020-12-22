22 декабря. Mossovetinfo.ru - Рабочий день в последний день уходящего года, 31 декабря, будет короче на 1 час, однако его могут сделать выходным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.



Продолжительность рабочего дня 31 декабря сокращается на один час, так как он является рабочим днем, предшествующим праздничному дню.



При этом, 31 декабря может стать нерабочим днем, если работодатель примет такое решение и решит вопрос с оплатой этого дня. Кроме того, сотрудник может не работать 31 декабря, если этот день станет дополнительным днем отдыха без сохранения зарплаты по его (сотрудника), заявлению. Также рабочий день 31 декабря может стать нерабочим, если будет оформлен как отгул за переработки в другие дни, или как часть ежегодного отпуска.



При этом, ряд региональных властей приняли решение сделать 31 декабря нерабочим днем в регионе. Такое решение приняли Санкт-Петербург, Севастополь, Крым, Татарстан, Бурятия, Карелия, Тува, Чувашия, Ленинградская, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская области и ряд других регионов.