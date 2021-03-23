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В России     23.03.2021 10:35

В Роструде рассказали, сколько россиян готовы переехать в Москву

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Теги:  Роструд  переезд  статистика 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Порядка 300 тысяч человек готовы переехать в другой регион для получения более интересной или высокооплачиваемой работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

При этом, больше всего россиян ради работы готовы переехать в Москву - 52 тысячи человек. В Санкт-Петербург готовы переехать 28 тысяч человек, в Краснодарский край - 23 тысячи человек.

Также, россияне готовы переехать ради работы в Крым, в Московскую область, в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, в Красноярский край, в Тюменскую область, в Ямало-Ненецкий автономный округ и в Новосибирскую область.

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Карта места

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Теги: 
Роструд  переезд  статистика 

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