31 августа. Mossovetinfo.ru – С сентября российские учителя начнут получать ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей за классное руководство.
Решение о введении с доплат за классное руководство было принято в начале года. Соответствующие средства были заложены в бюджет еще в марте.
Однако, в августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 сентября количество учителей, осуществляющих классное руководство, вырастет. В связи с этим правительство приняло решение выделить на эти цели дополнительно 213 миллионов рублей.
В общей сложности на выплаты за классное руководство в 2020 году будет направлено почти 25 миллиардов рублей.
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