 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     31.08.2020 09:04

В сентябре российские учителя начнут получать доплату в 5 тысяч рублей за классное руководство

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выплаты  учителя  классное руководство 

31 августа. Mossovetinfo.ru – С сентября российские учителя начнут получать ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей за классное руководство.

Решение о введении с доплат за классное руководство было принято в начале года. Соответствующие средства были заложены в бюджет еще в марте.

Однако, в августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 сентября количество учителей, осуществляющих классное руководство, вырастет. В связи с этим правительство приняло решение выделить на эти цели дополнительно 213 миллионов рублей.

В общей сложности на выплаты за классное руководство в 2020 году будет направлено почти 25 миллиардов рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выплаты  учителя  классное руководство 

Возврат к списку

Лента новостей

09:04 В России В сентябре российские учителя начнут получать доплату в 5 тысяч рублей за классное руководство

08:48 Происшествия Полиция проводит проверку по факту нападения на блогера Егора Жукова

08:24 Общество В последний день лета в Москве ожидается 30-градусная жара

08:17 Город (Москва и область) Студентам напомнили о возможностях карты москвича

22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

Актуальные материалы

22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников

08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru