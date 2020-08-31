31 августа. Mossovetinfo.ru – С сентября российские учителя начнут получать ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей за классное руководство.



Решение о введении с доплат за классное руководство было принято в начале года. Соответствующие средства были заложены в бюджет еще в марте.



Однако, в августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 сентября количество учителей, осуществляющих классное руководство, вырастет. В связи с этим правительство приняло решение выделить на эти цели дополнительно 213 миллионов рублей.



В общей сложности на выплаты за классное руководство в 2020 году будет направлено почти 25 миллиардов рублей.