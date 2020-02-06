6 февраля. Mossovetinfo.ru – В ближайшие два года цены на жилье в России могут вырасти на 25%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского.
По словам Лисовского, рост стоимости жилья станет очевиден летом 2021 года, когда завершаться стройки, начатые до введения эксроу-счетов. Кроме того, рост цен произойдет за счет монополизации рынка.
Среди причин, которые приведут к росту стоимости цен на жилье называют также высокие ставки по кредитам для застройщиков и ужесточение требований к их собственному капиталу. Если ранее застройщики имели доступ к бесплатным деньгам дольщиков, то теперь, с введением эскроу-счетов, застройщики берут кредиты в банках под строительство под 11-14% годовых. Кроме того, теперь застройщики обязаны иметь на своих счетах сумму в размере 30-40% от стоимости строительства, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%. Помимо этого, все платежи теперь проходят через банк, но часто платежи задерживаются на 3-4 недели, что также приводит к лишним расходам.
В общей сложности, по расчетам экспертов издержки застройщиков выросли на 23%. Кроме того, рост расходов заставляет уходить с рынка средние и мелкие строительные компании. Когда строительство сосредоточится в руках нескольких крупных компаний, они, по мнению экспертов, также повысят цены, пользуясь монопольным положением на рынке.
Лисовский отметил, что в Москве уже начался рост цен на жилье. Цены на жилье в Москве выросли на 13%, в ТиНАО – на 9-12%.
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