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В России     24.01.2025 08:58

В течение прошедшей ночи ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотник - Минобороны

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Теги:  Минобороны  ПВО  БПЛА  беспилотники  перехват  уничтожение  Украина  СВО  атака  Собянин  Москва 

24 января — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 – над территорией Брянской области, 20 – над территорией Рязанской области, 17 -– над территорией Курской области, 17 – над территорией Саратовской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Московской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Воронежской области, два – над территорией Тульской области, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Республики Крым и один – над Москвой.

Об этом сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале.

Также в ночь на 24 января мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале сообщил, что силами ПВО Минобороны в Подмосковье и ТИНАО сбиты, уничтожены несколько беспилотников (БПЛА) , летевших на Москву.

БПЛА, по информации мэра Москвы, были уничтожены: в городском округе Коломна и Раменском, в городском округе Подольск, В Троицком административном округе города Москвы, в городском округе Щёлково. По информации Собянина, пострадавших и разрушений нет.

По сообщению Росавиации в ряде аэропортов Москвы и других регионов вводились временные ограничения.

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Теги: 
Минобороны  ПВО  БПЛА  беспилотники  перехват  уничтожение  Украина  СВО  атака  Собянин  Москва 

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