Другие материалы
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В России
24.01.2025, 08:58
В течение прошедшей ночи ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотник - Минобороны
24 января — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский...
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В России
13.01.2025, 14:41
Изъять или заморозить средства граждан на вкладах Центробанк не мыслит
13 января — Mossovetinfo.ru — Центробанк (ЦБ) заявил, что заморозка счетов вкладчиков была бы грубейшим нарушением пр...
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В России
12.01.2025, 10:07
Глава МЧС России и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу
12 января — Mossovetinfo.ru — Глава МЧС России Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в ...