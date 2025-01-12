В течение прошедшей ночи ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотник - Минобороны

24 января — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 – над территорией Брянской области, 20 – над территорией Рязанской области, 17 -– над территорией Курской области, 17 – над территорией Саратовской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Московской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Воронежской области, два – над территорией Тульской области, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Республики Крым и один – над Москвой.



Об этом сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале.



Также в ночь на 24 января мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале сообщил, что силами ПВО Минобороны в Подмосковье и ТИНАО сбиты, уничтожены несколько беспилотников (БПЛА) , летевших на Москву.



БПЛА, по информации мэра Москвы, были уничтожены: в городском округе Коломна и Раменском, в городском округе Подольск, В Троицком административном округе города Москвы, в городском округе Щёлково. По информации Собянина, пострадавших и разрушений нет.



По сообщению Росавиации в ряде аэропортов Москвы и других регионов вводились временные ограничения.