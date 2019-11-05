Другие материалы
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В России
06.11.2019, 11:09
Россияне готовы дольше работать ради четырехдневной рабочей недели
6 ноября. Mossovetinfo.ru – Россияне готовы дольше работать ради сокращения рабочей недели до 4 дней, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter, проведенное в 50 регионах страны. ...
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В России
06.11.2019, 09:44
В тюрьмах могут заблокировать сотовую связь
6 ноября. Mossovetinfo.ru – Использование сотовой связи в тюрьмах могут существенно ограничить, сообщает РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванов...
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В России
05.11.2019, 12:25
Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70%
5 ноября. Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев. По слова...