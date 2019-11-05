6 ноября. Mossovetinfo.ru – Использование сотовой связи в тюрьмах могут существенно ограничить, сообщает РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова.



По словам Иванова, рассматриваются несколько вариантов ограничения связи в тюрьмах, от ограничения сотовой связи в некоторых локациях, до блокировки операторами отдельных номеров по представлению руководства исправительных учреждений.



Иванов сообщил, что в ближайшее время депутат Александр Хинштейн намерен внести на рассмотрение парламента законопроект, который позволит руководству тюрем требовать от операторов блокировки конкретных номеров. Иванов сообщил, что Минкомсвязи предварительно и с оговорками поддержал данный законопроект.



По данным, которые приводит Хинштейн, ежегодно в тюрьмах изымается до 60 тысяч мобильных телефонов. С их помощью заключенные совершают мошеннические действия, а также руководят и координируют действия преступных групп, оказывают давление на свидетелей и совершают другие противоправные действия.