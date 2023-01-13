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В России     13.01.2023 11:26

В Уфе прощаются с Муртазой Рахимовым, руководившим республикой 20 лет

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Теги:  Рахимов  прощание 

13 января, Mossovetinfo.ru - Президент России Путин прибыл в Уфу на прощание с первым президентом Башкирии Рахимовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Муртаза Рахимов руководил республикой 20 лет. Политик ушёл в отставку в 2010 году. Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

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Теги: 
Рахимов  прощание 

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