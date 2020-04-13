Другие материалы
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В России
13.04.2020, 10:45
За сутки в России зафиксировано 2558 случаев заражения коронавирусом
13 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 2558 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в России з...
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В России
13.04.2020, 09:36
В ВОЗ назвали опасность неправильного ношения медицинской маски
13 апреля. Mossovetinfo.ru – Защитные маски, которые люди используют для предохранения от кронавирусной инфекции, могут стать опасными при неправильном использовании, заявила в эфире телеканала «Ро...
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В России
13.04.2020, 09:17
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
13 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса, в России появились новые схемы мошенничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнец...