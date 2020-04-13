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В России     13.04.2020 09:36

В ВОЗ назвали опасность неправильного ношения медицинской маски

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  медицинские маски 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Защитные маски, которые люди используют для предохранения от кронавирусной инфекции, могут стать опасными при неправильном использовании, заявила в эфире телеканала «Россия 1» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, маска не защищает полностью, необходимо соблюдать и другие меры предосторожности: мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, масок должно быть достаточное количество. Использовать ее можно в течение двух часов, после чего можно выбросить. Если человек ходит в мокрой маске, то он становится источником инфекции.


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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  медицинские маски 

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