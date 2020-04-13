13 апреля. Mossovetinfo.ru – Защитные маски, которые люди используют для предохранения от кронавирусной инфекции, могут стать опасными при неправильном использовании, заявила в эфире телеканала «Россия 1» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.



По словам Вуйнович, маска не защищает полностью, необходимо соблюдать и другие меры предосторожности: мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.



Кроме того, масок должно быть достаточное количество. Использовать ее можно в течение двух часов, после чего можно выбросить. Если человек ходит в мокрой маске, то он становится источником инфекции.