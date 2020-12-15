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В России     15.12.2020 16:33

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России - Минздрав

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Теги:  Минздрав  вакцинация  коронавирус 

15 декабря. Mossovetinfo.ru - Вакцинация от коронавируса началась во всех российских регионах, сообщил в ходе заседания президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Мурашко рассказал, что Минздрав разработал специальную операционную процедуру, которая должна обеспечить качество транспортировки и хранения вакцины, а также саму процедуру вакцинации. В рамках процедуры подготовлены методические рекомендации и памятки для врачей и медперсонала.

В общей сложности в стране развернуто около 90 организаций во всех регионах, которые принимают вакцину и распределяют ее внутри регионов. Всего в компании вакцинации задействовано 1229 медицинских организаций.

Кроме того, Минздрав ведет регистр граждан, которые прошли вакцинацию, для них создано специальное мобильное приложение, которое с одной стороны позволяет гражданам заниматься самонаблюдением, а с другой стороны, позволяет ведомству иметь непосредственную связь с пациентом. На данный момент в регистре вакцинированных зарегистрировано 28,5 тысячи человек.

Днем ранее Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса доставлена во все регионы России.

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. В Москве масштабная вакцинация стартовала 5 декабря. Первоначально записаться на вакцинацию в Москве могли врачи, учителя и сотрудники социальных служб. С 14 декабря запись на вакцинацию открылась для работников сферы торговли и услуг, а также сотрудники МФЦ и работники культуры.


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Теги: 
Минздрав  вакцинация  коронавирус 

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