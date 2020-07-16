16 июля. Mossovetinfo.ru – Вакцинация россиян от коронавируса может полностью завершиться в начале 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.



Фонд инвестировал средства в разработку вакцины от коронавируса и препарата авифавир для лечения заболевания.



По словам Дмитриева, РФПИ готов произвести для России 30 миллионов доз вакцин, при необходимости в 50 миллионов. Это позволит завершить вакцинацию в начале 2021 года. Кроме того, до конца года может быть произведено 200 миллионов доз вакцин для внешнего рынка.



Ранее глава РФПИ заявил, что аденовирусная вакцина от коронавируса разработана российским Институтом им. Н.Ф. Гамалеи, Оксфордским университетом совместно с Astra Zeneca и китайской компанией CanSino Biologics и что нужны будут все три разработки.



При этом, Дмитриев отметил, что аденовирусные вакцины появятся на рынке раньше, так как вакцина на основе новой технологии мРНК еще должна пройти проверку на безопасность, воздействия на фертильность. Таким образом, она появится на рынке не раньше следующего года.



В тоже время разработанная в России аденовирусная вакцина в начале августа пройдет третью фазу испытаний.