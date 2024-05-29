Другие материалы
-
В России
04.06.2024, 08:32
Велотрек на западе Москвы, в Крылатском, обращают в госсобственность через суд
4 июня — Mossovetinfo.ru — Прокуратура требует отдать государству велотрек, который построили к Олимпиаде 1980 года, с...
-
В России
01.06.2024, 09:06
Самолёты ВКС России доставили освобождённых из плена военных в Москву
1 июня — Mossovetinfo.ru — В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвра...
-
В России
29.05.2024, 05:59
Минфин внес в правительство законопроект по совершенствованию налоговой системы
29 мая — Mossovetinfo.ru — Минфин России внес в Правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в З...