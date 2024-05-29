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В России     04.06.2024 08:32

Велотрек на западе Москвы, в Крылатском, обращают в госсобственность через суд

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Теги:  профсоюзы  собственность  велотрек  Дом профсоюзов  прокуратура 

4 июня — Mossovetinfo.ru — Прокуратура требует отдать государству велотрек, который построили к Олимпиаде 1980 года, следует из базы арбитражного суда. Сейчас здание принадлежит Московской федерации профсоюзов, пишет «Коммерсант».

«Наследие Олимпиады 1980 года — здание велотрека общей площадью свыше 42 тыс. кв. м на западе столицы, принадлежащее Московской федерации профсоюзов,— может перейти в госсобственность. Этого требует Генпрокуратура, уже доказавшая через суд права государства на Дом союзов на Большой Дмитровке — другой объект профсоюзной федерации. Юристы ждут, что в ближайшее время число таких дел на рынке недвижимости возрастет», - , пишет «Коммерсант».

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Теги: 
профсоюзы  собственность  велотрек  Дом профсоюзов  прокуратура 

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