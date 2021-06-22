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В России     22.06.2021 10:41

Visa рассказала о новой схеме мошенничества в России

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Теги:  мошенничество  кредиты 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер в интервью РИА Новости рассказал о новой схеме мошенничества в России.

По словам Бернера, восстановление экономической активности повлекло и повышение активности мошенников. Наряду с уже привычными звонками от «служб безопасности» различных банков, мошенники стали предлагать гражданам помощь в получении пособий, возврате налогов или получении беспроцентных кредитов.

При этом, мошенники просят предоставить реквизиты банковской карты, якобы для того, чтобы перевести на нее средства.

Наиболее эффективным способом борьбы с подобными мошенничествами Бернер назвал повышение финансовой грамотности держателей карт.

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Карта места

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Теги: 
мошенничество  кредиты 

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